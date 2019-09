Paspoort met vingerafdruk komt stapje dichterbij

De ministerraad van de regering in lopende zaken heeft het licht op groen gezet voor een koninklijk besluit dat de invoering van de vingerafdrukken op identiteitskaarten regelt. Aan de invoering zal een pilootfase vooraf gaan in 25 gemeenten. De maatregel, die er komt in de strijd tegen criminaliteit en identiteitsfraude, is niet onomstreden.

Kort voor de val van de regering-Michel, keurde de Kamer het wetsontwerp goed dat digitale vingerafdrukken toevoegt aan de identiteitskaarten. Als gevolg van de lopende zaken liep de uitrol vertraging op. De regering-Michel keurde nu een KB goed dat die beslissing verder uitvoert. De tekst verhuist nog voor advies naar de Raad van State.

Proefproject

Een groep van 25 gemeenten zal de invoering voorbereiden tijdens een testfase. Het gaat om Lokeren, Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Leuven, Aat, Charleroi, Frameries, Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze, Komen-Waasten, Sint-Lambrechts-Woluwe, Eupen, Doornik en Brussel.

Inbreuk op privacy?

Het ontwerp is niet onomstreden. Een studie van de onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van de KU Leuven noemde de maatregelen “onduidelijk, overbodig, disproportioneel en bovendien nog eens bijzonder risicovol”. Ook de Privacycommissie leverde een negatief advies af. Intussen werd bij het Grondwettelijk Hof ook al een klacht ingediend tegen de wet.