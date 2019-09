McDonald’s gaat plantaardige burgers verkopen

Beyond Meat, dat vegetarische burgers maakt, gaat vanaf volgende week voor een test 12 weken aan een aantal restaurants van McDonald’s in Canada leveren. Als die slaagt, zou de burgerketen overal zo’n burgers aanbieden.

McDonald’s heeft een eigen naam voor de burger bedacht: PLT, dat staat voor ‘plant, lettuce and tomato’, een vegetarische tegenhanger dus van de bekende BLT-sandwich, waar de afkorting voor bacon, lettuce and tomato. Voor McDonald’s heeft Beyond Meat een uniek burgerrecept ontwikkeld.

De fastfoodgigant zegt dat ‘het recept voldoende ontwikkeld is om het door consumenten te laten proeven’. Toch blijft het voorlopig bij een test: ‘We zitten in de leerfase’, zegt topvrouw Ann Wahlgren, ‘dus testen is een belangrijk onderdeel van hoe we ons menu samenstellen. We willen eerst goed nadenken en alles overzien, voordat we de stap zetten’.

Concurrentie

De burgerketen zegt dat klanten snel meer belangstelling hebben voor vegetarisch eten. Onlangs zette concurrent Burger King al een vegetarische burger van Impossible Foods, een concurrent van Beyond Meat, op het menu.

Kentucky Fried Chicken, nog een andere fastfoodketen, voert in de VS een test uit met plantaardige kip.