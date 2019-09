WK wielrennen – Evenepoel: “Zondag nog één keer alles geven”

Remco Evenepoel mag dan wel de zilveren medaille behaald hebben in het tijdrijden, hij koerst zondag in een dienende rol de wegrit op het WK. “We moeten koersen zoals we dat ook bij Deceuninck – Quick-Step doen. Ik cijfer mezelf weg en wil een landgenoot aan de wereldtitel helpen.” “Natuurlijk is dit bijzonder voor mij”, zei hij op een persmoment van de Belgische ploeg. “Vorig jaar koerste ik nog de wegrit bij de junioren en zag ik de wedstrijd op televisie, nu ben ik zelf van de partij in dit team. Dat geeft me enorm veel motivatie om de ploeg bij te staan, hen aan de regenboogtrui te helpen. Neen, ik ik hoor hier niet bij de kopmannen, Phil en Greg zijn de uitgesproken kopmannen, ik ben één van de zes jongens en heb hier eigenlijk geen persoonlijke ambitie.”

“Dat ik met een verre aanval de koers moet doen ontploffen? Dat zeggen de mensen misschien, maar als het aan mij ligt, doe ik dat niet (lacht). Die tijdrit zit nog in mijn benen. Neen, we zien wel wat de bondscoach me vraagt. We hebben het er nog niet over gehad. Ik voel nu nog een beetje de vermoeidheid, maar ik heb nog vrijdag en zaterdag om te recupereren en zondag hoop ik dan weer top te zijn. We hebben goede verzorgers hier in de ploeg om te herstellen. Zondag ga ik nog eens all the way.”

Mathieu van der Poel is de topfavoriet. “Hoe je hem moet verslaan? Door voor hem te eindigen. Gewoon, harder op de trappers duwen dan hij. Dit is zo’n koers die moeilijk te voorspellen is. Je kan veel plannen maken, maar wellicht moet je die aanpassen en dat moet je communiceren tijdens de wedstrijd. Iedereen is sterk, we kunnen allemaal onze job doen en we zullen dat ook doen. We moeten als team inspelen op situaties in de koers. Vergeet niet dat ook het weer z’n rol zal spelen. Ik ben zelf iemand die eigenlijk niet zo goed is in de kou, dus ik weet niet wat ik mag verwachten. Ik wil er alleszins het beste van maken.”

bron: Belga