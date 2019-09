VS en Japan ondertekenen “eerste luik” van handelsakkoord

De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe hebben woensdag in New York het eerste luik van een nieuw handelsakkoord ondertekend. Het akkoord verlaagt de Japanse tarieven voor de import van Amerikaanse landbouwproducten als rundvlees en varkensvlees. Japan zal op zijn beurt minder hoge tarieven moeten betalen voor de export van machines en industriële goederen. “Dit vertegenwoordigt grote bedragen voor onze landbouwers en telers”, zo verklaarde Trump, die onderstreepte dat het akkoord ook zou helpen om het “chronische” handelstekort van de VS met Japan te verminderen.

Trump omschreef het gedeeltelijke akkoord als “een eerste etappe”. “In de nabije toekomst gaan we veel meer hebben”, zei hij. De president hield zich wel op de vlakte over zijn dreigement om hogere tarieven in te voeren voor Japanse auto’s. Volgens Amerikaanse overheidsgegevens voerde Japan vorig jaar voor 51 miljard dollar aan auto’s uit naar de VS.

Voor de Amerikaanse regering, die is verwikkeld in een handelsoorlog met China, is het gedeeltelijke akkoord alvast een opsteker. Trump had zijn land eerder teruggetrokken uit het TPP, een ruimere handelsalliantie met Aziatische landen die bedoeld was als tegengewicht voor China in de regio. Sindsdien proberen de VS bilaterale deals te maken.

Bron: Belga