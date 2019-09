Vanderbemden, Laus, Vervaet en Kevin/Dylan Borlée vormen gemengd estafetteteam in reeksen

Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet en Kevin of Dylan Borlée, in die volgorde, zullen zaterdagavond (19u Belgische tijd) voor België de reeksen van de gemengde 4×400 meter afwerken op het WK atletiek in Doha. Het nummer verschijnt volgend jaar ook op het programma van de Olympische Spelen. Een plek in de finale in Doha levert een ticket op voor Tokio.

“We vinden deze nieuwe ervaring best wel spannend”, verklaarde Jacques Borlée, die samen met Carole Bam het team coacht. “We zullen focussen op de reeksen, met de bedoeling om ons te plaatsen voor de finale. Jongen-meisje-meisje-jongen is de enige mogelijke volgorde, want je moet je positioneren bij de start. Wijk je hiervan af, dan moet je nadien wroeten en verlies je tijd. We hebben alles geprobeerd, dit is de beste formule.”

Het is onzeker of Kevin Borlée kan aantreden. “Ik heb me vorige week aan de rug geblesseerd, maar het gaat al beter”, aldus Kevin Borlée, die de laatste voorbereidingsstage in Valbonne heeft gemist.

“We hebben rekening gehouden met de andere estafetteteams om deze ploeg samen te stellen”, liet Carole Bam optekenen. “We willen hier geen enkel team verwaarlozen.”

Op het WK aflossingen in Yokohama vestigden Julien Watrin, Camille Laus, Liefde Schoemaker en Dylan Borlée het Belgisch record: 3:18.03. “Alle landen hier willen zich plaatsen voor de Spelen”, verklaarde Jacques Borlée. Hij verwacht dat 3:14, 3:15 nodig zal zijn om door te stoten naar de finale.

bron: Belga