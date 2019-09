Thaise activisten onder dwang verwijderd tijdens speech van Thaise premier in New York

Twee activisten die tegen Thaise premier Prayut Chan-o-cha protesteerden zijn onder dwang verwijderd van een evenement in New York, zo blijkt vandaag uit een video van de Thaise activist Nuttaa Mahattana. De beelden tonen hoe twee activisten door veiligheidsagenten afgevoerd worden tijdens een evenement van de Asia Society, een instelling zonder winstoogmerk, in New York. Een van hen houdt een plakkaat vast waarop “Generaal Prayuth is een staatsgreeppleger en een dictator – vernietiger van democratie niet welkom!” te lezen staat. Het protest vond plaats terwijl Prayut een toespraak hield bij de Asia Society over de verwezenlijkingen van zijn militaire overheid.

Prayut pleegde in 2014 een militaire staatsgreep, en stelde een regering aan die hem tot premier benoemde. In maart hield zijn regering nieuwe verkiezingen met nieuwe verkiezingswetten, die ingesteld werden om Prayuts terugkeer als premier in de hand te werken.

Bron: Belga