Recordaantal inschrijvingen voor vierde Refugee Walk

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert zondag voor de vierde keer de Refugee Walk. De sponsortocht waarvan de opbrengsten naar projecten voor en door vluchtelingen gaat, vindt dit jaar plaats in Leuven. Vandaag hadden zich al bijna 1.480 wandelaars ingeschreven, goed voor voorlopig ongeveer 270.000 euro ingezameld geld. Zowel het voorlopige deelnemersaantal als het ingezamelde bedrag zijn nu al een record. Tijdens de editie van vorig jaar in Mechelen wandelden zowat 1.100 deelnemers een totaalbedrag van 254.157 euro bijeen. De eerste twee edities vonden plaats in het Limburgse Nationaal Park Hoge Kempen.

Zondag starten de wandelaars van de Refugee Walk op het Blauwputplein in Kessel-Lo, vlak achter het station in Leuven, waar een “supportersdorp” met animatie, eten en drinken is opgericht. Het startschot wordt gegeven door Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Vanaf 16 uur vinden er ook optredens plaats.

De vierde editie van de Refugee Walk kan rekenen op de steun van een aantal bekende Vlamingen. Onder andere Rode Duivel Dries Mertens, muzikant Daan en schrijfster Kristien Hemmerechts roepen mensen op om zondag deel te nemen.

bron: Belga