Pompeo: Damascus heeft in mei chemische wapens ingezet

De Verenigde Staten (VS) hebben bevestigd dat het regime in Syrië in mei zijn toevlucht tot scheikundige wapens heeft genomen. Dit heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd, eraan toevoegend dat zijn land zal reageren. “De VS zijn tot de slotsom gekomen dat het regime van (Bachar) al-Assad chloor als chemisch wapen heeft gebruikt”, zei de bewindsman tegenover journalisten. “Die aanval zal niet onbeantwoord blijven”.

Washington heeft eind mei al gezegd “aanwijzingen” te hebben dat het regime een nieuwe scheikundige aanval heeft uitgevoerd in Syrië.

Bron: Belga