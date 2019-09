Koerierscollectief en vakbonden protesteren tegen “achteruitgang” bij Deliveroo

Het Koerierscollectief en de vakbonden ABVV-BTB en ACV-FreelancersUnited protesteren tegen de wijzigingen die maaltijdleverancier Deliveroo via een e-mail aan de koeriers wil opleggen. “Het komt erop neer dat er een vast bedrag per levering betaald zal worden. Dat bedrag hangt af van stad tot stad. Gent en Leuven zijn het laagst, namelijk 4,32 euro per levering”, zegt Kyle Michiels van Koerierscollectief. “Deze maatregelen zijn een achteruitgang voor alle P2P-koeriers die minder zullen verdienen”, aldus nog Michiels in een persbericht donderdagavond. “Het bedrag (bijvoorbeeld 4,32 euro in Gent) ligt lager dan het bedrag dat we kregen onder het vorige systeem met vaste vergoeding (5 euro, dat in juli 2018 werd afgeschaft). Koeriers zullen ook kilometers ver kunnen worden gestuurd voor het belachelijk lage bedrag van 4,3 euro. En dat voor avond- en weekendwerk, waarbij we alles zelf moeten aankopen (fiets, rugzak, jas, 3G-abonnement, smartphone…). Ter vergelijking: deze zomer, mede als gevolg van onze staking van 15 juni, verdienden we 15 euro per uur gemiddeld.”

Het Koerierscollectief zegt dat de overheid blijkbaar accepteert dat koeriers zonder een zekere veiligheid, zonder degelijke verzekering, zonder garantie op inkomen werken, en dat Deliveroo nog steeds alle kosten op de koeriers afwimpelt, zonder belastingen en sociale zekerheidsbijdragen te betalen.

Steven Steyaert van ABVV-BTB steunt het protest van het Koerierscollectief. “De problematiek is heel breed. Het gaat er in feite om dat er moet gekozen worden of de koeriers zelfstandigenn of werknemers zijn”, aldus Steyaert. “Wij van ABVV-BTB steunen de eis dat Deliveroo een minimum gegarandeerd inkomen betaalt van 14 euro per uur.”

“We willen ook een gesprek met de FOD Financiën om deze problemen aan te kaarten en de platformwerkers een degelijk statuut bezorgen”, voegt Martin Willems van ACV-FreelancersUnited daar aan toe.

bron: Belga