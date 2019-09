Impeachment-onderzoek tegen Trump – Oekraïense procureur: Biden jr heeft geen wetten geschonden

De vroegere Oekraïense procureur die onderzoek heeft gevoerd naar de Oekraïense gasmaatschappij en Hunter Biden, zoon van de vroegere Amerikaanse vicepresident Joe Biden, heeft donderdag gezegd te denken dat Biden jr geen wetten heeft overtreden, zo heeft de krant Washington Post donderdag bericht. “Vanuit het perspectief van de Oekraëinse wet, heeft hij (Hunder Biden) niets overtreden”, zei de vroegre Oekraïnese procureur-generaal Joeri Lutsenko aan de Washington Post.

Volgens het NBC News heeft de magistraat het onderzoek naar de maatschappij Boerisma en zijn oligarch in 2017 afgesloten. Eerder dit jaar sprak Loetsenko met Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, vertelde de woordvoerster van de vroegre procureur-generaal aan persbureau Bloomberg.

Eveneens tegen Bloomberg had Loetsennko in mei al gezegd geen bewijzen te hebben gevonden van misdrijven vanwege Hunter Biden of zijn vader. Die hielp de voorganger van Loetsenko uit het zadel te krijgen. Die magistraat, Viktor Shokin, is ervan beschuldigd te hebben gefaald in talrijke zaken van corruptie, onder andere in het onderzoek naar Boerisma. Niet alleen de VS, maar ook de Europese Unie en het Internationaal Muntfonds hadden op zijn vervanging aangedrongen.

bron: Belga