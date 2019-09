EMBARGO TOT 21 UUR – Huub Broers (Voerbelangen) geeft op 1 januari 2020 burgemeesterssjerp door aan Joris Gaens

Huidig burgemeester Huub Broers (Voerbelangen) geeft vroeger dan verwacht de burgemeesterssjerp door aan zijn 31-jarige partijgenoot Joris Gaens. Dat maakte Broers donderdagavond bekend tijdens de gemeenteraad in Voeren. “Ik word einde dit jaar 68 jaar. Het is hoog om te verjongen. De jonge garde is er klaar voor. Bovendien zie ik mijn dochter Hilde (40) voorzitster worden van het OCMW. Dat maakt mij een fiere papa,” zegt Huub Broers. Broers is 37 jaar actief geweest op het politieke toneel in Voeren. Negentien jaren daarvan was hij burgemeester en twaalf jaren bekleedde hij een schepenambt. “Zevenendertig jaren, dat is meer dan de helft van mijn leven. Het is welletjes geweest. Dit scenario lag al drie maanden klaar. Ik ga wel nog achter de schermen actief blijven als adviseur, maar ik zie niet in welke raad ik nog kan geven. Joris is er klaar voor,” aldus Broers. Gaens zit vanaf 1 januari 2020 op de burgemeestersstoel.

bron: Belga