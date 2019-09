De Lijn laat chauffeurs toe meer uren te werken en gaat gepensioneerden inschakelen

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft dit jaar al 410 nieuwe buschauffeurs aangeworven. Tegen het eind van het jaar moeten dat er 570 zijn. Dat heeft De Lijn vandaag bekendgemaakt. Het bedrijf neemt extra maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken. Het gaat onder meer om maatregelen om het werk flexibeler te maken en meer gepresteerde uren toe te laten, de mogelijkheid om gepensioneerden op vrijwillige basis opnieuw in te schakelen, een kortere selectieprocedure en een betere begeleiding van chauffeurs. Buschauffeur is een knelpuntberoep en De Lijn voelt de vergrijzing. Heel wat buschauffeurs zijn met pensioen gegaan of doen dat binnenkort. Vooral in de regio’s Antwerpen, Leuven en de Kempen laat het tekort aan chauffeurs zich voelen.

Daarom is een pakket extra maatregelen samengesteld om het beroep aantrekkelijker te maken. Met de vakorganisaties werd een akkoord bereikt dat meer flexibiliteit (en meer uren) mogelijk maakt. Chauffeurs krijgen de mogelijkheid om meer uren te kloppen wanneer ze dat zelf willen: de maximale weekgrens wordt opgetrokken van 50 uur naar 70 uur. Ook de 120 vrijwillige overuren per jaar – voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk – worden nu mogelijk gemaakt binnen De Lijn.

Een nieuw planningssysteem moet er daarnaast voor zorgen dat elke chauffeur zijn of haar persoonlijke “wensrooster” kan doorgeven. Gepensioneerde buschauffeurs die nog perfect geschikt zijn om te rijden met de bus krijgen de kans om nog eens mee te draaien, bijvoorbeeld bij grote evenementen. Met preventiespecialist Idewe en het UZ Antwerpen start De Lijn ook een onderzoek rond het bioritme en welzijn van de buschauffeur.

Een brede mediacampagne moet mensen voorts warm maken voor een job bij De Lijn en de selectieprocedure wordt ingekort.

“Het is vechten om elke chauffeur”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We hebben het ook onszelf een beetje aangedaan omdat we extra hebben geïnvesteerd in De Lijn en hebben gezorgd voor extra aanbod. In een krappe arbeidsmarkt moeten we nu extra ons best doen om aantrekkelijk genoeg te zijn voor chauffeurs.”

bron: Belga