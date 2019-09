Croky Cup – Standard pas helemaal in het slot voorbij Lommel

Standard heeft donderdag Lommel met 2-1 verslagen in de zestiende finales van de beker van België. Pas in de tweede minuut van de blessuretijd voorkwam Aleksandar Boljevic verlengingen. Met wat meeval zag hij zijn voorzet in doel verdwijnen. In de 17e minuut had Boljevic ook al de 1-0 gescoord. Abdulia Sanyang bracht de stand in de 54e minuut terug in evenwicht. De Luikenaren vonden vervolgens geen gaatje meer in de Lommelse verdediging en moesten wachten tot de 92e minuut op het verlossende doelpunt van Boljevic.

bron: Belga