Champions League basket (m) – Antwerp met een been in poulefase na ruime zege in Zweden

De Giants zijn donderdag hun Europees seizoen op een overtuigende manier begonnen. De Antwerpenaren bleken veel te sterk voor het Zweedse Södertalje in de tweede kwalificatieronde voor de Champions League. Het werd 60-82 (rust 21-48). De terugwedstrijd wordt maandag gespeeld in de Lotto Arena. Liefst vijf spelers scoorden minstens tien punten bij Antwerp. De Canadees Owen Klassen blonk uit met 18 punten, maar ook Dave Dudzinski (14 ptn), Victor Sanders (13), Dennis Donkor (12) en Luka Rupnik (10) leverden hun bijdrage.

De Giants, getraind door Christophe Beghin na het vertrek van Roel Moors naar Duitsland, moeten maandag bevestigen om zeker te zijn van hun ticket voor poule B. Daar worden het Griekse AEK Athene, het Turkse Bandirma, het Franse Élan Béarnais, het Israëlische Hapoël Jerusalem, het Duitse Rasta Vechta, het Poolse Anwil Wloclawek en een andere ploeg uit de kwalificaties dan hun tegenstanders.

Vorig seizoen maakten de Antwerp Giants indruk door in de Final Four, die plaatsvond in het eigen Sportpaleis, op een derde plaats te eindigen. De winst was toen weggelegd voor het Italiaanse Bologna.

Belgisch kampioen Oostende is al zeker van de poulefase. Hun tegenstanders zijn het Franse Straatsburg, het Spaanse Manresa, het Italiaanse Sassari, het Turkse Turk Telekom, het Israëlische Unet Holon en nog een kwalificatieploeg.

De eerste speeldag van de groepsfase staat gepland op 15 oktober. De eerste vier van elk van de vier poules stoot door naar de achtste finales.

bron: Belga