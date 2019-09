Belgen in het buitenland – Sociedad wint eenvoudig van Alaves en staat zo verrassend tweede in Spanje

Real Sociedad heeft op de zesde speeldag van de Spaanse competitie de drie punten thuisgehouden na een eenvoudige 3-0 overwinning tegen Alaves. De ploeg van Adnan Januzaj staat nu, samen met Atletico Madrid, op een verrassende tweede plaats in La Liga met 13 punten, één minder dan leider Real Madrid. Mikel Oyarzabal trof als eerste raak voor de thuisploeg na een mooie actie van Martin Odegaard (20.). Sociedad drukte door en kon via Willian José (32.) en opnieuw Oyarzabal (penalty) (41.) met een 3-0 bonus de rust in. Laat in de tweede helft moest Manu Garcia nog het veld verlaten voor Alavas na een tweede gele kaart. De penalty die gegeven werd na de overtreding werd gemist door Portu. Januzaj mocht in de 60e minuut invallen en pakte in de laatste seconden nog uit met een knappe actie, maar zijn schot miste het doel.

bron: Belga