Aardbeving met magnitude van 5,8 treft Istanboel

In Istanboel, de grootste stad van Turkije, heeft zich vandaag een aardbeving met een magnitude van 5,8 voorgedaan, amper twee dagen nadat de stad door een van 4,6 getroffen werd. Voorlopig is er geen melding van schade of gewonden. Het Turkse agentschap voor het beheer van noodsituaties (AFAD) zei dat de beving plaatsvond op een diepte van 6,9 kilometer in de Zee van Marmara, voor het Silivri-district aan de Europese kant van Istanboel.

Staatszender TRT toonde beelden van mensen die in paniek gebouwen uitrenden, en van ouders die hun huilende kinderen troostten in een basisschool in Silivri.

Turkije ligt op een grote breuklijn en kreeg in het verleden te maken met verwoestende aardbevingen. Zo kostte een zware aardbeving nabij Istanboel in 1999 het leven aan meer dan 17.000 mensen.

