VIDEO. Koningspinguïn komt piepen in Antwerpse zoo

In de Antwerpse zoo is voor het eerst in drie jaar opnieuw een koningspinguïn ter wereld gekomen. Het kuiken, dat de naam Urban kreeg, kipte zich eerder deze week een weg uit het ei. De moeder is Ra, die zelf drie jaar geleden geboren werd in de zoo. Een DNA-analyse wees al uit dat het een mannetje is.

Ra was tot nog toe de laatste uitbreiding van de tienkoppige kolonie koningspinguïns in Vriesland. Vader is Eddy, die in 2017 uit Edinburgh naar Antwerpen kwam.

Flinke pinguïn

De eieren van een koningspinguïn hebben doorgaans tussen 52 en 62 dagen broedtijd nodig. Dit exemplaar geraakte op dag 57 helemaal uit het ei en woog op dat moment 256 gram. “Dat is echt een flinke kleine pinguïn”, aldus verzorgster Heidi. Volgens de zoo zullen bezoekers de komende dagen zeker de kleine aanwinst kunnen proberen spotten onder de beschermende huidplooi van mama of papa.