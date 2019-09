Toen Mike op vakantie was bij zijn nonkel op de Virgin Islands en een handje meehielp in de tuin, ontdekte hij een kitten van amper vijf weken oud. Hij besloot om het beestje te adopteren en besefte al snel dat Gracie heel bijzonder was: ze dook spontaan met hem in het water. Na wat zwemlessen en de nodige beloningen zijn haar zwemkunsten nu nog spectaculairder.