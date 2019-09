Vandaag is de populairste dag om een baby te krijgen

De datum van vandaag, 26 september, zegt je misschien niet zo veel. Een dag zoals een ander, zou je denken. En toch is vandaag de populairste dag van het jaar om te bevallen. De reden daarvoor is simpel, ook al stond je er nooit bij stil: negen maanden geleden was het Kerstmis.

Kerst staat gelijk aan soms gênante familiefeesten en een heleboel cadeautjes kopen. Het is echter moeilijk om te ontkennen dat de feestdag ook wel iets romantisch heeft. Het is koud buiten, binnen brandt de kerstverlichting en op de radio weerklinken duizend-en-een zoetsappige liedjes. Een mens zou voor minder tussen de lakens duiken.

39 weken en 2 dagen

Een analyse van gegevens van het Britse Office for National Statistics heeft uitgewezen dat 26 september de populairste dag is om te bevallen. Exact 39 weken en 2 dagen na Kerstmis. Sowieso worden in de tweede helft van september en de eerste week van oktober meer baby’s geboren dan in om het even welke andere periode van het jaar. Heel wat mensen besluiten tijdens de kerstperiode dus om eens stevig van bil te gaan, met de gekende gevolgen van dien. Verder blijken 25 en 26 december dan weer de minst populaire dagen van het jaar om te bevallen. Wellicht willen de verpleegsters en dokters ook liever een dagje vrij.