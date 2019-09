Torfs-werknemers krijgen een ‘foertdagske’

Foert zeggen tegen je baas en werk is niet altijd vanzelfsprekend, tenzij je bij Torfs aan de slag bent. Het schoenenbedrijf trakteert zijn 700 werknemers namelijk op een ‘foertdagske’. “Een dag om even te ontsnappen aan de druk en verantwoordelijkheden, en om vooral te genieten”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

“In een samenleving met steeds meer ‘moetens’, doet het deugd om een keertje foert te zeggen. Het komende jaar mag iedere medewerker dat één keer doen. We noemen het een foertdagske: een dag waarop niemand komt werken, maar me-time neemt”, zegt CEO Wouter Torfs. Al kan dat natuurlijk niet zomaar, werknemers moeten ruim op voorhand laten weten dat ze niet zullen komen werken.

Nadruk op ontspanning

Torfs benadrukt ook dat een ‘foertdagske’ niet hetzelfde is als een gewone verlofdag. “Die neem je vaak om je hele huis te kuisen, terwijl we als werkgever nu echt de nadruk gaan leggen op ontspanning. We willen dat onze werknemers op die dag tijd voor zichzelf nemen. In de ratrace die ons leven is, kan het deugd doen om af en toe foert te zeggen.”

Positief initiatief

De reacties op het idee zijn positief. “Als één ‘foertdagske’ per jaar het aantal baaldagen kan inperken, dan is dit een mooi initiatief”, reageert NSZ op het voorstel. “Als dit het probleem van beperkte motivatie en dus het aantal onverwachte korte afwezigheden kan terugdringen, dan komt dit iedereen ten geode. Werkgevers hebben nog steeds liever een op voorhand aangevraagde afwezigheid dan op de dag zelf geconfronteerd worden met een onverwachte afwezigheid.”