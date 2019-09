Rita Ora waarschuwt vrouwen voor deze ziekte: “Laat je alsjeblieft testen”

De Kosovaars-Britse zangeres Rita Ora heeft op Instagram benadrukt hoe belangrijk het voor vrouwen is om regelmatig een uitstrijkje te laten nemen om baarmoederhalskanker te voorkomen.

Jaarlijks sterven in ons land bijna 190 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Maar liefst 90% daarvan had vermeden kunnen worden door opsporing met een uitstrijkje. Vaccinatie en preventie zijn daarom essentieel, maar ook bewustwording van het probleem.

Paniekaanvallen

In 2015 werd bij de moeder van Rita Ora borstkanker vastgesteld. Sindsdien heeft de 28-jarige zangeres van onder meer ‘Hot right now’ en ‘Let you love me’ paniekaanvallen rond kanker in het algemeen.

Aangezien baarmoederhalskanker goed te voorkomen is, spoort ze vrouwen aan om zich regelmatig te laten testen. “Ik heb me nooit echt uitgesproken over hoe belangrijk het voor ons, vrouwen, is om op jaarlijkse basis een uitstrijkje te laten nemen om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het is essentieel om onszelf en onze toekomst te beschermen tegen een van de meest voorkomende en vermijdbare oorzaken van kanker bij vrouwen. Ik ben gezegend om zo’n groot platform te hebben om belangrijke zaken in de kijker te zetten en er mee voor te zorgen dat vrouwen over de hele wereld veilig zijn en ervan op de hoogte zijn”, klinkt het.