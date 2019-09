Prins Harry steunt klimaatbeweging

De Britse prins Harry vindt dat het wetenschappelijk onderzoek over klimaatverandering “onweerlegbaar” is en hij begrijpt niet hoe iemand dat kan ontkennen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Botswana.

“Ik geloof niet dat er iemand in deze wereld is die de wetenschap kan ontkennen – onbetwistbare wetenschap en feiten, die er al 30, misschien 40 jaar zijn. En ze worden alleen maar sterker en sterker”, zei hij. “Wie we ook zijn – jij, wij, kinderen, leiders, wie het ook is – niemand kan de wetenschap ontkennen”, voegde hij eraan toe. “Anders leven we in een zeer, zeer verontrustende wereld.”

Greta

“De kinderen van de wereld zijn aan het betogen”, zei hij nog, verwijzend naar de wereldwijde klimaatbeweging onder leiding van de Zweedse Greta Thunberg. “Het is een race tegen de tijd en een race die we aan het verliezen zijn. Iedereen weet het. Er is geen excuus om dat niet te weten.”