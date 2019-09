Nanja Massy: “Verlaat nooit het huis zonder zonnebescherming” 

Beautyinfluencer en hair- en make-upartiest Nanja Massy (31) zit nooit stil. Ze stoomt bruiden klaar voor hun grote dag, geeft beautyworkshops in haar eigen atelier en deelt lifestyletips op haar blog en met haar 33.500 Instagramvolgers. Hoe krijgt ze dit allemaal voor elkaar? “Even offline gaan is zó belangrijk.”

Janne Vandevelde

Hoe ben je in de beautywereld gerold?

Nanja Massy: “Al van kleins af aan vlechtte ik de kapsels en deed ik de make-up van mijn zus, mama en vriendinnen als ze naar een feest gingen. Iedereen was altijd razend benieuwd naar wie hen zo mooi had opgemaakt. Ik ben eigenlijk leerkracht geschiedenis van opleiding en heb ook vier jaar lesgegeven op een middelbare school. In 2012 heb ik dan toch mijn eigen bedrijfje Massy Creations opgericht, waarmee ik eerst halftijds beautyworkshops gaf. Bijna vijf jaar geleden heb ik het onderwijs vaarwel gezegd. Sindsdien ben ik voltijds zelfstandige.”

Vond je dat een moeilijke stap?

“Ik heb veel gepraat met mijn familie en boekhouder. Zij hebben mij altijd gesteund, ook al stonden Willem, mijn huidige man, en ik op het punt een eigen stekje te huren en als ondernemer loop je meer financiële risico’s. Toen dacht ik: ‘Ik kan het maar beter proberen, en als het niet lukt, heb ik nog altijd mijn leerkrachtendiploma.’ Ik raad mensen met ondernemersplannen dan ook aan om een diploma of een plan B te hebben waarop je kan terugvallen. Ik ben in elk geval heel blij dat ik de sprong gewaagd heb en nu kan doen wat ik het liefste doe. Het leven is al zo kort, dus volg je passie!”

Is een opleiding cruciaal voor een beautyartiest?

“Ik vind van niet. Ik heb pas een opleiding aan de Schoonheidsschool in Antwerpen gevolgd toen ik al als beautyartiest aan de slag was. Ik vind het diploma wel een mooie aanvulling op mijn cv en ik zou er ook mee kunnen lesgeven, maar ik heb heel veel al doende geleerd. Zo heb ik veel nieuwe technieken kunnen meepikken van make-upartiesten tijdens de modeshows in Parijs en Milaan.”

Je doet haar en make-up voor fotoshoots, geeft workshops, houdt een blog bij, bent veel op reis voor je werk én hebt een boek ‘DIY Beauty’ geschreven. Hoe combineer je dat allemaal?

“Eerlijk? Soms is het allemaal wat te veel. Ik ben gelukkig goed omringd door mijn familie die regelmatig zegt dat ik wat gas terug moet nemen. Sinds januari heb ik ook een gezondheidscoach onder de arm genomen. Die heeft me zelfs fruit leren eten! Gezonde voeding is heel belangrijk voor je energielevel. Verder is een goede uitlaatklep onmisbaar. Voor mij is dat sporten, wandelen met de hond van mijn ouders en naar de wellness gaan. Vooral omdat ik daar mijn smartphone in een kluisje moet steken.” (lacht)

Je post veel op Instagram, speelt het kanaal een belangrijke rol in je carrière?

“Ja, de mensen die mijn workshops volgen, kennen me vooral van Instagram. Mooie foto’s van kapsels spreken mijn volgers sneller aan dan een tekst op een website. Ik vind het leuk om mensen te inspireren met lifestyletips. Dankzij samenwerkingen met merken kom ik in hotels en op plaatsen waar ik anders nooit zou komen. En het mooie is dat ik die reizen vaak mag delen met mijn man en familie.”

Zijn er ook nadelen aan sociale media?

“Tja, Instagram is erg verslavend, hé. Het is zo gemakkelijk om foto’s te posten, dat ik moeilijk kan stoppen. Ook op vakantie plaats ik voortdurend lifestyletips online, waardoor mijn werk en privéleven nooit echt gescheiden zijn. Daarom vertel ik mijn volgers regelmatig dat ik een paar dagen niets ga posten. Dan deel ik de foto’s van mijn weekendje weg later wel. Zo kan ik meer genieten van de vrije tijd met mijn familie en vrienden. Thuis zijn de regels duidelijk. Tijdens het koken of eten leggen mijn man en ik onze smartphone aan de kant. Even offline gaan is zó belangrijk.”

In beautyland zijn zero waste en natuurlijke producten een echte trend. Hoe speel jij daar op in?

“Ik hecht veel belang aan duurzame schoonheidsproducten. Tijdens mijn workshops gebruik ik wasbare wattenschijfjes en wattenstaafjes van bamboe om make-up te verwijderen. Kleine keuzes maken immers het verschil. Voor zwangere vrouwen grijp ik ook vaker naar natuurlijke ingrediënten, omdat zij niet eender welk product op hun huid mogen smeren.”

Welk product is onmisbaar in het badkamerkastje?

“Het geheim van mijn lange wimpers is een goede wimperkruller. Daarnaast mag je nooit buitengaan zonder een zonnefactor op je gezicht. Zelfs als de zon niet schijnt, tasten de schadelijke stralen je huid aan. Draag daarom altijd een dagcrème of foundation met SPF. En dan nog een trucje voor de bezige bijtjes: als je moe bent, is een felle lipstick je redder in nood. Zo verplaats je immers de aandacht van je wallen naar je mooi opgemaakte lippen.”

Benieuwd naar Nanja’s blog of workshops? Meer info vind je op nanjamassy.be.

Wie is Nanja Massy?

Nanja Massy (31) uit Kessel-Lo is bovenal een beautylover. Ze begon haar carrière als leerkracht kunst en geschiedenis, maar besloot al gauw haar passie te volgen. Nanja richtte zo haar eigen beautystudio op, Massy Creations, waar je haar- en make-upworkshops kan volgen. Daarnaast werkt ze als visagiste op fotoshoots en bij reclamespots. Belmodo vroeg Nanja om te bloggen en zo kreeg ze de smaak helemaal te pakken. In 2016 bracht de beautyexpert met Griekse roots haar eigen boek uit: ‘DIY Beauty’. Haar beautyblog, MassyMagazine, volgde snel. In dit online magazine deelt Nanja verzorgingstips en vertelt ze over de trips met haar man Willem.