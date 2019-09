Modehuis Dior gaat nu ook bomen planten

Bomen planten doet je misschien sneller denken aan een tuinaannemer dan aan een modehuis, maar daar is Dior het niet mee eens. Het luxemerk pakte tijdens het defilé op de Parijse modeweek groots uit en gebruikte onder andere 164 bomen als decor. Die worden na afloop niet zomaar weggegooid, maar zullen helpen om Parijs een beetje groener te maken.

Ook beroemde kledingmerken ontsnappen dezer dagen niet aan het thema duurzaamheid. Soms liggen ze onder vuur omwille van onmenselijke werkomstandigheden of ecologisch onverantwoorde productietechnieken, maar het kan ook anders.

Bloemen

Tijdens de Dior-show die plaatsvond in het kader van de Parijse modeweek legde het modehuis sterk de nadruk op natuur en alles wat ermee te maken heeft. Niet alleen was plastic de grote afwezige in de zaal, maar Dior werkte ook samen met het milieubewuste Atelier Coloco. De 164 bomen zullen in samenwerking met de organisatie geplant worden in en rond Parijs, om de natuur daar diverser te maken. En ook voor de collectie zelf putte ontwerpster Maria Grazia Chiuri inspiratie uit de natuur. De kleding werd onder andere versierd met allerlei soorten bloemenpatronen.