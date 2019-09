Jessie J brengt liefdesode aan Channing Tatum

Dat Jessie J en Channing Tatum een koppel zijn, is algemeen bekend. Dat de verliefdheid nog steeds even sterk is, blijkt wel uit het liefdesliedje dat ze voor hem heeft geschreven. Tijdens een optreden in Hollywood liet de zangeres het nummer horen aan haar fans.

“Waar je ook heen gaat, ik wil je volgen”, begint het nummer. “Laten we vandaag een afspraak maken. Doe het rustig aan, kleine stapjes zodat we niet weten wat hierna gaat komen.”

Alles werd gefilmd en op YouTube gezet. Op onderstaande beelden is te zien dat Jessie J het liedje nog niet helemaal uit haar hoofd kent. Op een gegeven moment moet ze haar telefoon erbij pakken om de rest van de tekst te kunnen zingen.

“Niet meteen verliefd”

Channing stond ook in de zaal toe te kijken hoe zijn liefje de sterren van de hemel zong. Hoewel ze af en toe elkaar publiekelijk de liefde verklaren, houden ze zich meestal stil. “De reden dat we het zo lang geheim hielden, is omdat we er écht van wilden genieten zonder dat het iets werd wat het nog niet was”, vertelde Jessie tijdens een interview aan de Dan Wootton Interview podcast. “Je bent niet gelijk verliefd op een jongen als je twee keer uiteten bent geweest samen. Ten minste, zo werkt dat niet bij mij.”