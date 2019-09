Deborah is voor eens en voor altijd duidelijk over relatie met ‘Timtation’

Enkele dagen geleden verbaasde Tim uit ‘Temptation Island 2018’ iedereen door te zeggen dat het weer goed kan komen tussen hem en Deborah. Zij heeft op haar beurt gereageerd op die vermoedens…

De laatste tijd worden Deborah en Tim opvallend vaak samen gespot. Op de Instagram van Tim verschijnen heel wat foto’s van hun tweetjes waardoor hun volgers de indruk krijgen dat er weer iets bloeit tussen de twee.

De 32-jarige Aalstenaar gaf in Dag Allemaal ook aan dat het de goede kant opgaat. “Wij komen goed overeen en doen geregeld dingen samen. Wij zijn nog geen koppel, maar ik sluit niet uit dat wij weer samen komen. Of Deborah mij dan heeft vergeven? Euh, ja”, klonk het.

Te veel gebeurd

In een relatie ben je nog steeds met twee, en Deborah Leemans (28) is echter veel minder mysterieus over de slaagkansen van een nieuwe relatie. “Ik heb Tim vergeven, klopt. Dat is tenslotte al twee jaar geleden. Maar wij gaan NOOIT meer een koppel worden. Dit heb ik hem ook gezegd. Daarvoor is er te veel gebeurd tussen ons. Bij deze wou ik het nog eens duidelijk maken voor bepaalde mensen”, verzekerde ze op Instagram.

Deborah en Tim namen in 2018 als koppel deel aan ‘Temptation Island’. Aanvankelijk leken de twee onafscheidelijk van elkaar, totdat Tim bezweek voor de charmes van verleidster Cherish.