BIZAR. Lichaam van student pas na twee maanden gevonden op zijn studentenkamer

De Nieuw-Zeelandse University of Canterbury heeft een onderzoek aangekondigd nadat deze week het lichaam van een student werd teruggevonden in een van haar residenties in Christchurch, twee maanden nadat hij in zijn kamer was gestorven.

De zaak zorgt voor flink wat beroering in Nieuw-Zeeland en roept heel wat vragen op. Niet enkel over waarom de jongeman nu pas gevonden werd, maar ook over het studentenwelzijn in het algemeen.

Vreemde geur

De student werd gevonden nadat andere studenten opmerkten dat er een vreemde geur vanuit zijn kamer kwam, en de politie verwittigden. Een lijkschouwer zal het lichaam onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen. De student is nog niet formeel geïdentificeerd, maar volgens lokale media gaat het om een Nieuw-Zeelander.

De vicerector van de universiteit, Cheryl de la Rey, zei in een verklaring dat de universiteit ondersteboven was van wat er gebeurd is, en betuigde het medeleven van de instelling aan de familie. “Ondanks de uitgebreide programma’s voor pastorale zorg, is het voor ons onmogelijk ons voor te stellen hoe deze omstandigheden zich konden voordoen”,voegde ze eraan toe.

Belofte

John Schroder, de directeur van het Australische bedrijf dat het studentengebouw beheert, heeft gezegd dat de familie van de student het recht heeft te weten wat er gebeurd is. “Als er iets moet veranderen aan de manier waarop we onze diensten beheren, beloof ik dat we dat zullen doen.”