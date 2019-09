Amazon strikt Samuel L. Jackson voor stem van virtuele assistent Alexa

“Hey Alexa, zet mijn wekker om half zeven”: voortaan kan u op dit verzoek een bevestigend antwoord krijgen van niemand minder dan steracteur Samuel L. Jackson.

De 70-jarige Hollywoodacteur is één van de vele beroemdheden die hun stem geleend hebben aan de virtuele assistent van Amazon. De techgigant kondigde op een event in Seattle, Washington een rits updates aan voor Alexa, waaronder een nieuwe optie om stemmen van beroemdheden in te stellen. Jackson is de eerste naam die bekendgemaakt werd, andere namen zullen later onthuld worden.

Expliciete en propere taalvariant

Volgens een beschrijving van Amazon kunnen gebruikers kiezen of ze “propere” taal willen horen van Jackson dan wel een meer expliciete variant. Het Hollywoodicoon kan moppen tappen, muziek afspelen en het weerbericht voorlezen, maar kan bijvoorbeeld niet assisteren bij het shoppen of het aanmaken van lijstjes en herinneringen.

De temperamentvolle stem van Jackson is beschikbaar op Amazon voor de introductieprijs van 99 dollarcent. In de video hieronder kan u alvast een voorproefje horen.