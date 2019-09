Zeker 32 doden na aardbeving in Pakistan

Na een sterke aardbeving in Pakistan is het aantal dodelijke slachtoffers gestegen tot 32. Dertig van hen kwamen om in het noordoostelijke district Mirpur in de regio Kasjmir, twee in de oostelijke provincie Punjab. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er vielen ook zeker 478 gewonden, van wie er 150 in levensgevaar verkeren. De aardbeving schrikte Pakistan gisteren op. Ook in buurlanden Afghanistan en India werd ze gevoeld. De Pakistaanse overheid spreekt van een sterkte van 5,8. USGS, het geofysische instituut van de VS, schat de sterkte in als 5,2. Op sociale media circuleren beelden van grote schade aan huizen en straten, vooral in de regio Kasjmir.

Het epicentrum bevond zich op 10 kilometer diepte, volgens het Pakistaanse meteorologische instituut in de stad Jehlum. Dat is dichtbij de hoofdstad Islamabad, niet ver van het door Pakistan gecontroleerde deel van Kasjmir.







Grootschalige reddingswerken vingen gisteren aan. Volgens de overheid hinderen de zwaar beschadigde wegen en de sterke regen, die de regio sinds woensdagmorgen teistert, de reddingswerkzaamheden.

Er komen regelmatig aardbevingen voor in de regio, en die richten vaak zware schade aan. In oktober 2015 kwamen bij een aardbeving met sterkte 7,5 meer dan 400 inwoners om het leven. Duizenden inwoners van Afghanistan, Pakistan en India raakten dakloos.

bron: Belga