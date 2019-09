WK wielrennen – Rohan Dennis haalt zijn gram

Rohan Dennis heeft zijn wereldtitel tijdrijden met succes verlengd. De 29-jarige Australiër ging door een moeilijke periode, nadat hij afstapte in de twaalfde rit van de Tour de France, maar focuste op het WK en haalde in Yorkshire zijn gram. Perikelen met zijn team Bahrain Merida zorgden ervoor dat Dennis een dag voor de tijdrit uit de Tour stapte. De Australiër was niet tevreden over het materiaal. Woensdag reed hij op het WK niet met een fiets van de ploeg, een Merida, maar wel met een zwarte BMC-fiets, de fiets die hem ook vorig jaar aan de wereldtitel hielp. Op het persmoment vooraf en achteraf noemde hij het merk niet. “Die fiets is niet aan de orde, ik koerste hier met een zwarte fiets die me door de Australische bond ter beschikking is gesteld”, antwoordde hij verstandig.

“Ik ging door een heel moeilijke periode na de Tour. Er werd meer heisa rond gemaakt dan nodig was en ik heb enorm veel gehad aan mijn familie en enkele vertrouwelingen. Ik heb zowel fysiek, als mentaal hard aan mezelf gewerkt en dat heeft geloond. Gemakkelijk was het niet en ik ben veel mensen dank verschuldigd. Ik ben zo trots dat ik ze kan terugbetalen met een een regenboogtrui.”

“Ik had een ‘pacingplan’ opgesteld en kon dat tempo houden. Al snel had ik echt mijn ritme te pakken en bij het eerste tussenpunt wist ik al dat ik een ruime voorsprong had van 20 seconden. Het was zaak om niet kapot te gaan in dat tweede deel met die klimmetjes en dat lukte me, ik had nog over en viel niet stil op de heuvels, waarna ik op het vlakke weer al mijn power kwijt kon.”

“Deze titel voelt nog beter dan vorig jaar, dit betekent echt veel voor mij en valt er veel druk van mijn schouders na die moeilijke periode. Remco? Straf, hopelijk kan hij nog een paar jaar wachten met sterker worden, want dat hij dit nu al uit z’n benen schudt, fenomenaal. Indrukwekkend hoor.”

Of hij dan volgend jaar wel of niet bij Bahrain Merida blijft? “Dat kan ik nu nog niet bevestigen, op geen enkele wijze, negatief of positief, ik weet het zelf nog niet. Ik ben alleszins heel tevreden dat ik nog eens heb getoond wat ik in mijn mars heb. Als je zo lang buiten competitie bent, geen ijkpunten hebt om je te meten, is het moeilijk trainen en werken en de focus te houden. Het waren zware maanden, maar dit is een heel fijne compensatie. Wat nu? Wel, een beetje genieten van deze trui en zondag rijd ik volledig in dienst van onze kopman Michael Matthews in de wegrit. Of ik daarna nog koersen rijd dit seizoen? Ik denk van niet.”

