WK wielrennen – Campenaerts, Evenepoel en Lampaert doen gooi naar wereldtitel tijdrijden

Nog nooit won een Belg het wereldkampioenschap tijdrijden. Daar kan straks in het Engelse Yorkshire verandering in komen. Met Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Yves Lampaert komen er drie Belgen in bloedvorm aan de start. Werelduurrecordhouder Campenaerts en Europees kampioen Evenepoel worden ook tot de topfavorieten gerekend, Lampaert tot de schaduwfavorieten. Campenaerts schreef vorig jaar al een stukje geschiedenis door als eerste Belg op het podium te staan. In Innsbruck kaapte hij brons weg. “In principe vind ik in Yorkshire een parcours terug dat nog meer op mijn lijf geschreven is”, vertelt de 27-jarige Antwerpenaar. “Dus wil ik minstens even goed doen. Ik zeg niet dat ik zeker op het podium zal staan, maar ik zal toch teleurgesteld zijn als dat niet het geval is. Ik ben ambitieus en ga voor de wereldtitel.”

Voor Campenaerts is Evenepoel echter de grote kanshebber op het goud. Vorig jaar werd Evenepoel nog wereldkampioen bij de junioren, de beloftencategorie sloeg hij over, nu kan de Oost-Vlaming met zijn 19 jaar en 241 dagen met grote voorsprong de jongste wereldkampioen in de geschiedenis worden. De Australiër Michael Rogers was 23 jaar en 293 dagen toen hij in 2003 zijn eerste van drie wereldtitels veroverde.

Net als Campenaerts vindt Evenepoel in Yorkshire een parcours terug dat hem als gegoten past. “Ik heb het parcours een paar keer gedaan en het is echt iets dat me heel goed ligt. Ik heb me goed voorbereid. Vergeet anderzijds niet dat ik nog nooit zo’n lange tijdrit (54 km) gereden heb. Met een plaats in de top vijf zal ik al heel tevreden zijn, maar ik ken mezelf: eens ik op dat startpodium kom, wil ik maar één ding en dat is winnen. Mijn conditie was dit jaar alvast nog niet beter. De benen zijn er, de goesting is er, de kop is er, dus ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Of het voor zo’n jonge renner niet te vroeg is om al wereldkampioen te worden? Het is nooit te vroeg.”

De 28-jarige Lampaert, vorige week nog winnaar van de Ronde van Slovakije, mikt op een plaats in de top tien. Voor hem is de wegrit van zondag ook belangrijker. “De tijdrit zal voor mij net iets te lastig zijn, vrees ik. Er zijn toch flink wat hoogtemeters en ik had het graag wat korter gezien. Het is wat het is, je kan aan het parcours niets veranderen.”

In afwezigheid van de Welshman Geraint Thomas, de Pool Michal Kwiatkowski en de Nederlander Tom Dumoulin, zal de concurrentie voor de Belgen wellicht vooral van de Australische titelverdediger Rohan Dennis, de Sloveense Vueltawinnaar Primoz Roglic en de Deen Kasper Asgreen komen. Ook de Duitser Tony Martin kan als viervoudig wereldkampioen (2011, 2012, 2013 en 2016) niet zomaar afgeschreven worden. Een vijfde wereldtitel zou Martin alleen recordhouder maken. Nu deelt hij het record met de Zwitser Fabian Cancellara.

De Litouwer Ramunas Navardauskas komt om 14u18 Belgische tijd als eerste op het startpodium. Voor Lampaert begint de opdracht om 14u54, voor Evenepoel om 15u21. Campenaerts is om 15u41 als voorlaatste aan de beurt. Anderhalve minuut na hem sluit Dennis af.

bron: Belga