“Klimaatambities moeten dringend worden opgeschroefd”

Het VN-klimaatrapport over de oceanen en de cyrosfeer toont aan dat de Belgische regeringen hun klimaatambities dringend moeten opschroeven. Dat zegt de milieuorganisatie Greenpeace in een reactie. Het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, heeft een rapport verspreid over de gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen en de cyrosfeer (de met ijs en sneeuw bedekte plaatsen). In dat rapport wordt onder meer gewaarschuwd voor een sneller stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, afstervende gletsjers, extremere weersomstandigheden aan de kustgebieden en een verstoring van de leefgebieden van de dieren en planten in de oceaan.

Het rapport toont aan dat de uitstoot van broeikasgassen veel grotere gevolgen heeft voor de oceanen dan voorspeld, zo stelt Greenpeace. Die oceanen zullen daar bovendien sneller dan voorzien mee geconfronteerd worden.







Greenpeace benadrukt dat het rapport ook oplossingen voorstelt om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te verzachten. Daarvoor is het volgens de milieuorganisatie wel noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van meer beschermde gebieden in de oceanen. Bovendien moeten de verschillende Belgische regeringen dringend een ambitieuzer klimaatbeleid ontwikkelen.

“De voorbije dagen hoorden we tijdens de VN-klimaattop in New York vele wereldleiders hun bezorgdheid uiten over het klimaat. Maar de miljoenen klimaatbetogers die wereldwijd op straat kwamen om radicale veranderingen te vragen, willen na die woorden nu ook daden zien. Ook onze Belgische regeringen moeten de ambitie in hun klimaatbeleid dringend opschroeven”, zo staat in een persbericht.

“België heeft zich reeds geëngageerd om minstens dertig van onze oceanen te beschermen tegen 2030 en om een sterk nieuw Oceanenverdrag af te sluiten in 2020. Maar dit IPCC-rapport is ook een wake-upcall voor ons land om met ambitieuzere doelstellingen te komen voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot.”

bron: Belga