John Bercow verklaart Brits parlement opnieuw voor geopend

Het Britse parlement is opnieuw bijeen. Voorzitter John Bercow verklaarde het Lagerhuis vanmiddag kort na 12.30 uur Belgische tijd voor geopend, daags nadat het Hooggerechtshof de schorsing van het parlement door premier Boris Johnson als onwettig heeft bestempeld. Johnson wordt omstreeks 17 uur in het parlement verwacht. Omdat de schorsing wegens het arrest juridisch gesproken nooit heeft plaatsgevonden, heeft Bercow beslist elke verwijzing naar die ‘prorogation’ uit de parlementaire annalen te laten schrappen. Toen hij dat bij de opening van de zitting bekendmaakte, steeg gejuich op van de parlementaire banken. Meteen was de toon gezet: het Lagerhuis blijft de strijd aangaan met de regering-Johnson, die haar parlementaire meerderheid al enkele weken kwijt is.

De zitting opende met de vraag aan Geoffrey Cox, de hoogste juridische adviseur van Johnson, om zijn advies aan de regering met betrekking tot de schorsing van het parlement openbaar te maken. Cox, zelf ook verkozen als parlementslid, antwoordde dat hij dat strikt genomen niet mag doen, maar dat de kwestie “in overweging” wordt genomen. De vraag om zijn ontslag legde hij naast zich neer. “Als ik iedere keer als ik een zaak verlies ontslag zou moeten nemen, had ik wellicht nooit mijn advocatenpraktijk gehad”, zei Cox.







Premier Johnson wordt omstreeks 17 uur (Belgische tijd) in het Lagerhuis verwacht voor een verklaring over de brexit. Ook het faillissement van Thomas Cook en de subsidies die Johnson in het verleden zou hebben laten betalen aan zijn vriendin Jennifer Arcuri worden vandaag in het parlement besproken.

