Impeachment-onderzoek tegen Trump – “Heb niemand bedreigd, het is allemaal een hoax”, reageert Trump

In een reactie op de hetze rond zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodomir Zelenski heeft de Amerikaanse president Donald Trump op een persconferentie in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York gezegd dat hij zijn Oekraïense ambtgenoot nooit onder druk heeft gezet. Hij doet de controverse af als een “hoax”. “Ik heb nooit iemand bedreigd. Geen zetje, geen druk, niets. Het is allemaal een hoax, mensen”, aldus Trump. Hij voegde er bovendien aan toe dat het zijn rivalen van de Democraten zijn die Zelensky zouden hebben bedreigd. “Hiervoor een impeachment, da’s een grap”, klonk het voorts. De Amerikaanse president herhaalde ook dat zijn telefoongesprek met Zelensky “perfect” was.

bron: Belga