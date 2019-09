Emma Meesseman en Kim Mestdagh bereiken met Washington Mystics WNBA-finale

Washington Mystics heeft zich geplaatst voor de WNBA-finale. Het team van Emma Meesseman en Kim Mestdagh klopte Las Vegas Aces met 90-94 (rust: 43-45) in de vierde wedstrijd van de halve finales van de play-offs. In de finale wacht Connecticut Sun, dat in drie duels afrekende met Los Angeles Sparks. Meesseman was in 25 minuten goed voor 22 punten, drie rebounds en evenveel assists. Mestdagh kwam niet in actie. In het winnende kamp blonken ook Elena Delle Donne, MVP van de WNBA, en Kristi Toliver uit met respectievelijk 25 en 20 punten.

Zondag staat de eerste wedstrijd van de finale op de agenda, die volgens een ‘best of 5’ gespeeld wordt. De eerste twee partijen vinden plaats in Washington, de twee volgende duels op het veld van Connecticut Sun. Voor een mogelijke vijfde match keren de speelsters terug naar Washington.







Ann Wauters is tot dusver de enige Belgische met een WNBA-titel op haar palmares. Ze triomfeerde in 2016 met Los Angeles Sparks, maar speelde dat seizoen weinig.

bron: Belga