Croky Cup – Anderlecht in verlengingen voorbij Beerschot naar 1/8 finale, Kompany valt geblesseerd uit

RSC Anderlecht heeft zich woensdag voor de achtste finales van de Beker van België geplaatst. Op het veld van Beerschot won het met 2-3 na verlengingen. Na de reguliere speeltijd was het 2-2 (rust 1-1). Vincent Kompany maakte zijn wederoptreden, maar viel al na 25 minuten opnieuw geblesseerd uit. Raphael Holzhauser bracht de thuisploeg in de 19e minuut op voorsprong, Samir Nasri tekende vier minuten voor de pauze voor de gelijkmaker. Nadat Jorn Vancamp (ex-Anderlecht) in de 74e minuut met een tweede geel naar de kleedkamers was gestuurd en diens ploegmaat Pierre Bourdin vijf minuten later zijn eigen doelman verschalkte, leek de kwalificatie binnen voor Anderlecht, maar Loris Brogno sleepte in de slotminuut alsnog verlengingen uit de brand. Daarin moest ook Anderlecht met tien aan de bak. Derrick Luckassen kreeg in blessuretijd rood toen hij de doorgebroken Euloge Placca neerhaalde. Isaac Kiese Thelin, die de debuterende Kemar Roofe was komen vervangen, besliste de partij uiteindelijk in de 106e minuut.

Ook alle andere eersteklassers die donderdag in actie kwamen wisten zich voor de achtste finales te plaatsen. Sint-Truiden had daar tegen Oud-Heverlee Leuven eveneens verlengingen voor nodig en trok daarin met 2-0 aan het langste eind. Eupen speelde 0-0 gelijk op het veld van tweedeamateurclub Cappellen en dwong de kwalificatie alsnog af met een foutloze penaltyreeks (3/5). Ook Club Brugge had de handen vol met een club uit de tweede amateurreeks. Het ging met 0-3 winnen bij Francs Borains, maar het openingsdoelpunt viel pas in de 71e minuut. Na de treffer van Percy Tau volgen er nog twee van David Okereke (81e en 86e).

Zulte Waregem won met 4-2 van Duffel, Charleroi met 2-3 in Boom, Kortrijk met 1-3 bij Seraing, Oostende met 0-2 bij Mandel United, AA Gent met 0-4 bij Eendracht Aalst en Moeskroen met 0-1 bij Dessel Sport. Union Sint-Gillis, dat op de tabel de plaats van KV Mechelen innam, liet zich evenmin verrassen. De club uit 1-B versloeg Verlaine met 3-0.

Dinsdag plaatste landskampioen Racing Genk zich al door met 0-3 te gaan winnen in Ronse, werd Cercle Brugge met 0-1 uitgeschakeld door Rebecquoise en Waasland-Beveren met 3-4 door Westerlo. Donderdag staan nog Standard-Lommel en Antwerp-Lokeren op het programma. Na affluiten van de laatste wedstrijd wordt er voor de achtste finales geloot.

bron: Belga