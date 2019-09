Britse premier Johnson daagt oppositie uit om motie van wantrouwen in te dienen

De conservatieve Britse premier Boris Johnson heeft de oppositie uitgedaagd om een motie van wantrouwen tegen zijn regering in te dienen. “Ze willen een andere regering, laat ze dan verkiezingen houden”, zo verklaarde Johnson vanavond op zijn eerste optreden in het parlement sinds het Britse Hooggerechtshof de verdaging van het parlement heeft geannuleerd. Nadat het Hooggerechtshof gisteren de door Johnson besliste verdaging van het parlement als “onwettig” had bestempeld, riepen Labour-leider Jeremy Corbyn en een aantal andere oppositieleiders de conservatieve premier op om ontslag te nemen.

“Als de oppositie geen vertrouwen heeft in de regering, dan hebben ze een kans om dat te bewijzen”, zo sneerde Johnson in het Britse Lagerhuis. “Zullen ze dan de moed hebben om hun woorden in daden om te zetten, of zullen ze opnieuw weigeren om hun verantwoordelijkheid op te nemen? ”

Corbyn wil pas vervroegde verkiezingen wanneer is verzekerd dat het land op 31 oktober niet zonder akkoord over de boedelscheiding uit de Europese Unie zal vertrekken. Het ontbreekt de Labour-leider ook aan voldoende steun van andere oppositiepartijen om een gooi te doen naar het premierschap.

Johnson, die in het Lagerhuis geen meerderheid meer heeft, betichtte de parlementsleden ervan het vertrek uit de EU te saboteren. “Dit parlement wil niet dat de brexit plaatsvindt”, zei de premier.

bron: Belga