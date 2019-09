Amerikaanse Senaat verwerpt noodfinanciering voor muur aan Mexicaanse grens

De Amerikaanse Senaat, die wordt gedomineerd door de Republikeinen, heeft een resolutie goedgekeurd die de het uitroepen van de noodtoestand door Donald Trump om fondsen te krijgen voor zijn de muur aan de Mexicaans-Amerikaanse grens verwerpt. Verschillende partijgenoten van Trump steunden de resolutie van de Democraten, waardoor die met 54 stemmen tegen 41 werd goedgekeurd. De Senaat telt 53 Republikeinen, 45 Democraten en 2 onafhankelijken. De kans is echter groot dat Trump zijn veto zal uitspreken tegen de resolutie, waarna de Democraten een tweederdemeerderheid nodig hebben om dat veto ongedaan zal maken (en die hebben ze niet). Toch is het opvallend dat verschillende Republikeinen het wetsvoorstel hebben goedgekeurd.

Trump riep medio februari de noodtoestand uit om zonder goedkeuring van het Congres de bouw van een muur aan de grens met Mexico te kunnen financieren. Het Congres wilde de president de benodigde som daarvoor niet geven. Door de noodtoestand uit te roepen, wilde Trump extra miljarden dollars uit de potjes van andere departementen aanspreken. Zo raakte eerder deze maand bekend dat het Pentagon op vraag van Trump 3,6 miljard euro deblokkeerde voor de muur.

De beslissing was controversieel, omdat het Congres de goedkeuring moet geven voor het vrijmaken van middelen, niet het Witte Huis.

De Amerikaanse president wil harder optreden tegen illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel, maar stoot daarbij steeds opnieuw op juridische hindernissen. De bouw van een muur aan de grens met Mexico was een belangrijke campagnebelofte van Trump.

bron: Belga