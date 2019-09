“Alle winkels Thomas Cook zijn vandaag open”

De winkels van Thomas Cook België zijn vandaag allemaal opengegaan. Dat zegt een woordvoerster van het bedrijf. “Al onze mensen zijn aanwezig om klanten met vragen op weg te helpen”, klinkt het. Eerder op de dag communiceerde het Garantiefonds Reizen al dat vakanties die zowel op vandaag als morgen zouden beginnen, niet kunnen doorgaan. Hoe het in de dagen daarop verder moet met klanten die op reis zouden vertrekken, zal afhangen van de verdere ontwikkelingen in het dossier. Verwacht wordt dat vandaag een curator wordt aangesteld. Het Garantiefonds treedt ook op voor wie al op reis is. Thomas Cook wijst voor die mensen door naar het Garantiefonds. Maandag al werd gecommuniceerd dat “uit voorzorg” geen nieuwe klanten voor pakketreizen van de touroperator worden aangenomen. Maar voor reizen van zogenaamde third partys, zoals Club Med en Pegase, kunnen mensen nog altijd naar de verkooppunten gaan. “We willen zo snel mogelijk weer omzet draaien”, aldus de woordvoerster.

Het bedrijf zelf gaf gisteren al aan te mikken op een doorstart voor het grootste deel. Voor twee entiteiten, samen goed voor 75 werknemers, valt dan wel het doek. Voor Thomas Cook Retail België, met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann- en Thomas Cook-kantoren, zal de WCO-procedure aangevraagd worden. De woordvoerster kon woensdagvoormiddag niet zeggen of die aanvraag al gebeurd is.







bron: Belga