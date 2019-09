18 miljoen euro voor 1.400 extra plaatsen in de klas

Het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (Agion) heeft 30 scholenbouwprojecten voor extra plaatseen in de klas in het gesubsidieerd onderwijs goedgekeurd. Het gaat om een investering van 18 miljoen euro, goed voor 1.400 extra plaatsen in de klas, vooral in het secundair onderwijs. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt in de marge van een vraag van Groen-parlementslid Stijn Bex. De Vlaamse regering heeft sinds 2010 372 miljoen euro geïnvesteerd in bijkomende plaatsen in het basisonderwijs. Die inhaaloperatie was nodig om de soms nijpende tekorten op te vangen. De investeringen zijn goed voor 40.000 bijkomende plaatsen, waarvan er intussen 20.000 gerealiseerd zijn.

De stijging van het aantal leerlingen die zich de voorbije jaren vooral in het basisonderwijs aftekende, zal zich de komende jaren in het secundair onderwijs doorzetten. Het is dan ook vooral in het secundair onderwijs dat er bijkomende plaatsen in de klas nodig zijn.







De raad van bestuur van Agion heeft nu alvast het licht op groen gezet voor 30 projecten, goed voor 1.400 extra plaatsen in de klas. Concreet gaat het om 1.105 extra plaatsen in het secundair onderwijs en 288 plaatsen in het basisonderwijs. De investering van 18 miljoen euro wordt verdeeld onder Leuven (3,96 miljoen euro), Hasselt (3,69 miljoen euro), Asse (1,75 miljoen euro), Evergem (1,53 miljoen euro), Beveren (1,15 miljoen euro) en Mechelen (1,04 miljoen euro).

Minister Crevits maakte de cijfers bekend in de marge van een vraag van Stijn Bex (Groen) over het capaciteitsprobleem in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Wat dat Brusselse capaciteitsprobleem betreft, is het volgens Crevits nog een beetje te vroeg voor conclusies over eventuele Nederlandstaligen die geen plekje vinden. Zo is het Brusselse Lokaal Overlegplatform (LOP) de beschikbare vrije plaatsen nog in kaart aan het brengen. Wat het secundair onderwijs betreft, laat Crevits wel verstaan dat de capaciteit nog niet volzet is. Zo zijn er nog vrije plaatsen in 22 vestigingsplaatsen.

bron: Belga