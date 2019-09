Venus mogelijk bewoonbaar geweest

De planeet Venus is waarschijnlijk nog veel langer bewoonbaar geweest dan we dachten. Nieuwe berekeningen van Nasa laten zien dat het klimaat op de planeet waarschijnlijk miljarden jaren heeft aangehouden.

Venus staat na Mercurius het dichtstbij de zon. Aarde is nummer drie in de rij. Met de nieuwe berekeningen kunnen wetenschappers zien dat de temperaturen zo’n 700 miljoen jaar geleden varieerden tussen de 20 en 50 graden celsius. Warm genoeg voor vloeibaar water. En waar water is, daar is de mogelijkheid tot leven zoals wij dat kennen.

Oppervlakkige oceaan







Wetenschappers zijn al decennia bezig met Venus. In 1980 ontdekte het onbemande schip Pioneer Venus van Nasa al dat er een oppervlakkige oceaan op de planeet lag. Omdat Venus dichtbij de zon ligt, gingen wetenschappers er jarenlang vanuit dat het water al zou zijn verdampt voor er leven in kon ontstaan. Zonder water zou koolstofdioxide veel sneller in de atmosfeer terecht komen, wat zou zorgen voor een broeikaseffect.

Tegenwoordig is het namelijk niet echt meer mogelijk voor ons om op de planeet te komen. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is 90 keer hoger dan hier op aarde en de temperaturen lopen gerust op tot 462 graden celsius.

Mogelijk leven

Nieuwe berekeningen laten zien dat ze zee misschien wel 2 tot 3 miljard jaar op de planeet heeft gelegen. In theorie is het dus mogelijk dat er leven is ontstaan op onze buurplaneet. Ter vergelijking: onze aarde bestaat 3,57 tot 4,57 miljard jaar.

De nieuwe berekeningen laten niet alleen zien dat er mogelijk leven is geweest op Venus, ook zorgt deze bevinding ervoor dat wetenschappers verder kunnen zoeken in andere zonnestelsels. Als het bij ons immers mogelijk was, kan dat voor de stelsels bij ons in de buurt ook gelden.

Totaal andere planeet

“Onze hypothese is dat Venus miljarden jaren een stabiel klimaat heeft gehad”, zegt onderzoeker Michael Way tegenThe Telegraph. “De modellen laten zien dat het mogelijk is dat Venus ooit een totaal andere planeet was die bewoonbaar is geweest. Dat geeft allerlei mogelijkheden om te zoeken naar exoplaneten in de zogenoemde ‘Venus Zone’.”