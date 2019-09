Kinepolis pakt uit met ‘Friends’-marathon

Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de iconisch tv-show ‘Friends’, komt Kinepolis met een bijzonder tribuut op de proppen. De bioscoopketen brengt de avonturen van Joey, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe en Ross naar het witte doek met een heuse marathon.

In totaal zullen twaalf afleveringen getoond worden op zaterdag 19 oktober in alle Belgische Kinepolis-filialen. De afleveringen zullen op het witte doek te zien zijn in 4K. Kinepolis koos specifiek voor de afleveringen die in de VS zijn uitgeroepen tot de populairste uit de reeks. Van de laatste vier seizoenen wordt er niets getoond. Wel pakt Kinepolis uit met enkele nooit eerder vertoonde beelden uit de reeks.

Twee marathons na elkaar

Om zowel 13u als 19u30 vindt de marathon plaats. Beide marathons duren 5 uur en 40 minuten, inclusief pauze. Tickets kosten 24,95 euro. Studenten kunnen de belevenis al meemaken voor 16,95 euro als ze beschikken over een Kinepolis Student Card. Tickets zijn te koop via de website van Kinepolis.

Overzicht episodes