Indonesië geen fan van SpongeBob: “Te gewelddadig”

Alle jongeren onder ons kennen SpongeBob Squarepants wel. De gele spons die in zee woont en in een burgerketen werkt. Niets ongepast aan, zou je denken, maar niet zo in Indonesië. Het land gaat nu bepaalde fragmenten verwijderen uit de film wegens te gewelddadig.

Wie opgegroeid is met de avonturen van Spongebob, Patrick en Octo in Bikinibroek, kan sowieso getuigen dat er niets mis aan is. Toch vindt de Indonesische omroepvereniging KPI dat het kinderprogramma ’Spongebob Squarepants’ té gewelddadig is.

De richtlijnen van de omroepvereniging zeggen dat televisiestations aandacht moeten besteden aan de noden van kinderen, op elk vlak. Die richtlijn verbrak de televisiezender met het uitzenden van de SpongeBob-film.

Gewelddadige konijnen

De KPI vertelt in een statement: “De scène waar konijnen met elkaar vechten en elkaar in het gezicht slaan met borden en hamers, is zeer gewelddadig.” Daarnaast verwijst KPI ook naar stukken in de film waar de animatiepersonages taarten naar elkaar gooien. Dat zou volgens de omroepvereniging in tegenspraak zijn met de leeftijd van de kinderen.

In Europa is de serie immens populair sinds 2004. Er worden ook nog altijd nieuwe afleveringen gemaakt van de serie. Deze week begint zelfs een nieuw seizoen op Nickelodeon.