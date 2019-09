Dj Black Mamba kampt met acute tinnitus: “Maakt me heel bang”

Noena Eze, beter bekend als dj Black Mamba, heeft last van oorsuizingen. De muzikante moet daardoor al haar opdrachten voor de komende maand afzeggen. “Ik kan enkel in stilte afwachten”, schrijft ze op Facebook.

Op Studio Brussel gaf ze wat meer uitleg over haar tinnitus. “Ik gebruik steeds op maat gemaakte oordoppen tijdens het draaien, maar toch is het mij overkomen. Het enige wat ik momenteel kan doen is mijn behandeling (een cortisonekuur en zuurstoftherapie, nvdr.) volgen en in stilte afwachten. Door de tinnitus zal ik al mijn bookings en radioshows bij Studio Brussel voor de komende maand moeten afzeggen”, klinkt het.

Waarschuwing







“Hopelijk zijn de oorsuizingen tijdelijk. De gedachte dat ik door het leven zou moeten met permanente tinnitus maakt me heel bang.”

Ze komt ook met een waarschuwing: “Zorg dat je niet hetzelfde overkomt. Fiks die op maat gemaakte oordopjes!”.