Democraten willen Trump afzetten: hoe gaat dit juist in zijn werk?

In de ruim 2,5 jaar dat Donald Trump aan de macht is, hebben zijn tegenstanders de term impeachment, afzetting, al vaker laten vallen. Toch is het er nooit formeel van gekomen, tot nu. De kans dat Donald Trump daadwerkelijk moet opstappen blijft echter uiterst klein.

Artikel 2, sectie 4 van de Amerikaanse grondwet omschrijft impeachment als volgt: “The President, Vice President, and all civil Officers of the United States shall be removed from Office on Impeachment for, and conviction of, Treason, Bribery, or other High Crimes and Misdemeanors.” Wat zoveel betekent dat -in dit geval- president Trump uit zijn ambt ontzet kan worden als hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan verraad, omkoping of andere zware misdaden en misdrijven.

Meerdere fasen







Een afzettingsprocedure doorloopt meerdere fasen en er is een belangrijke rol weggelegd voor het Congres. Eerst moet het Huis van Afgevaardigden aankondigen dat er een onderzoek wordt gestart, wat Nancy Pelosi gisteren ook heeft gedaan.

Een commissie gaat dan uitzoeken of er grond is om de Amerikaanse president af te zetten. Daarna volgen twee stemmingen. In het Huis van Afgevaardigden is een gewone meerderheid nodig om over te gaan tot de impeachmentprocedure. De Democraten hebben er de meerderheid in handen.

Senaat lijkt struikelblok te gaan worden

Maar lastiger wordt het in de Senaat. De senatoren moeten besluiten of Trump schuldig is en daar is een twee derde meerderheid voor nodig, terwijl de Republikeinen er de overhand hebben.

Hoewel Trump volgens Pelosi meerdere keren de wet heeft gebroken, is de directe aanleiding voor het starten van het impeachment-onderzoek dat Trump de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk zou hebben gezet om een corruptie-onderzoek naar Joe Biden en zijn zoon Hunter te heropenen. Volgens de Democraten zou Trump gezegd hebben hulpgeld achter te houden als Zelenski het onderzoek niet zou starten.

Trump zou na Andrew Johnson, Richard Nixon en Bill Clinton de vierde Amerikaanse president in de geschiedenis worden tegen wie een procedure tot afzetting opgestart wordt in het Huis van Afgevaardigden.