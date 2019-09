‘De Patrick’ valt in de prijzen in de Verenigde Staten

Op het filmfestival Fantastic Fest in het Amerikaanse Austin is ‘De Patrick’ dinsdagnacht bekroond als grote winnaar van de Next Wave Features-competitie. De film ging er aan de haal met de prijs voor Beste Film en de prijs voor Beste Regisseur. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds woensdag.

‘De Patrick’, het speelfilmdebuut van Tim Mielants, is een familiedrama: Patrick (Kevin Janssens) woont samen met zijn ouders op een naturistencamping. Wanneer zijn vader sterft, krijgt hij de leiding over de camping. Maar Patrick heeft andere zorgen. Hij is al een tijdje zijn favoriete hamer kwijt. De vaste bewoners willen dat hij iets met zijn leven doet, maar Patrick moet en zal zijn hamer terugvinden. Hoe langer hoe meer wordt zijn queeste een zoektocht naar zichzelf.

Fantastic Film Fest in Austin, Texas, is het grootste festival van genrefilms in Noord-Amerika. “Mielants gebruikt de fysieke naaktheid van zijn acteurs om het publiek te ontwapenen en complexe menselijke wezens neer te zetten die enkel en alleen op basis van hun personage worden beoordeeld”, zegt Evrim Ersoy van het Fantastic Fest.

Tim Mielants schreef het scenario van ‘De Patrick’ met Benjamin Sprengers. Naast Kevin Janssens bestaat de Belgisch-Nederlandse cast uit onder meer Josse De Pauw, Katelijne Damen, Jan Bijvoet, Tine Van den Wyngaert en Frank Vercruyssen. “Fijn dat deze film zo in de smaak valt aan de andere kant van Atlantische oceaan”, zegt Tim Mielants. “Ik hoop dat het iets universeels kan losmaken.”

Producent Bart Van Langendonck won in 2011 dezelfde prijs voor ‘Rundskop’ van Michaël R. Roskam.