BOOKS. Metro’s boekentip van de maand: ‘De vuurzeevlieg’

De bekroonde Vlaamse illustrator Carll Cneut wilde al langer samenwerken met Toon Tellegen. Met ‘De vuurzeevlieg’ (Querido), een bundel grappige en filosofische dierenverhalen, wordt die droom werkelijkheid.

Carll Cneut: “Toen Toon Tellegens uitgever een paar jaar geleden mijn tentoonstelling bezocht heb ik vermeld dat een samenwerking met hem hoog op mijn bucket list stond. Twee weken later stond Toon daar en deelde hij mee dat hij met mij in zee wilde gaan. Geweldig nieuws! Ik ben immers niet alleen een grote fan van zijn klassieke dierenverhalen, maar apprecieer ook dat Toon veel vrijheid geeft aan illustratoren. Als hij voor jou kiest, bemoeit hij zich niet.”

“De geblutste olifant tekenen was de grootste uitdaging”







“Hij heeft ‘De vuurzeevlieg’ dus in zijn geheel doorgestuurd, en dan was het aan mij om de karakters van de dieren vorm te geven. Van veel dieren uit de bundel had ik al beelden in mijn hoofd, maar op een wrattenzwijn heb ik toch even moeten zoeken. En misschien was de olifant – omwille van zijn dwaze karakter in het boek – nog wel de grootste uitdaging. Dat verhaal – over een geblutste olifant die telkens opnieuw in bomen klimt en er weer uitvalt – sprak me trouwens het meest aan. Ik kon mezelf herkennen in die vastberaden en soms blinde figuur.”

“De techniek die ik voor ‘De vuurzeevlieg’ heb gebruikt was nieuw voor mij. Ik wilde een sfeervolle omgeving scheppen, maar niet te veel expliciete bomen en gebladerte tonen. De meeste tekeningen bestaan daarom uit verschillende volledig uitgewerkte schilderlagen. Die waste ik telkens af om ze met nieuwe bladeren te overschilderen. Dit boek heeft meer tekenlagen dan ooit. Het gaat dus de foute richting uit met mij.” (lacht)

(ke)

Tip: De originele tekeningen uit ‘De vuurzeevlieg’ zijn nog tot 3/11 te bekijken in het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik.

