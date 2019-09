BIZAR. Abortus bij verkeerde vrouw uitgevoerd in Zuid-Korea

Door verwarring over patiëntengegevens in een ziekenhuis in Zuid-Korea heeft een verkeerde vrouw een abortus gekregen. De politie van Seoel heeft een onderzoek geopend naar een arts en een verpleegkundige wegens plichtsverzuim. Beiden worden ervan beschuldigd de identiteit van de zwangere vrouwen niet te hebben gecontroleerd voor de operatie plaatsvond.

Begin augustus bezocht de toen zes weken zwangere Vietnamese vrouw het ziekenhuis en kreeg daar te horen dat ze een infuus nodig had. In plaats daarvan kreeg ze per vergissing een verdoving door een fout in haar dossier. Toen ze een dag later terugkeerde naar de kliniek voor een bloeding, kreeg ze te horen dat haar foetus was geaborteerd.

Gevangenisstraf







In Zuid-Korea is abortus illegaal, op enkele uitzonderingen na. Waarom de andere vrouw een abortus zou krijgen werd niet vermeld. Als vrouwen er een abortus hebben ondergaan, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen van maximaal een jaar. Ook voor de artsen die de procedure uitvoeren, kunnen een gevangenisstraf krijgen.

Wet versoepelen

In april heeft het Zuid-Koreaanse Grondwettelijk Hof het parlement opgeroepen om de 66 jaar oude abortuswet tegen eind 2020 te versoepelen, zodat abortus in een vroeg stadium wel mogelijk is.