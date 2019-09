Wees productiever, en spaar energie tijdens je drukke werkweek

We weten allemaal dat we soms niet zo productief zijn als we zouden willen, noch thuis noch op het werk. Zeker tijdens het najaar wanneer onze energielevels lager zijn, komen we soms maar moeilijk vooruit. Maar hoe garandeer je dat je die to-do lijst kan afwerken? Ontdek het hier dankzij deze 4 tips.

Geef jezelf een realistische to-do lijst

Overschat nooit hoeveel je kan doen in een dag. Vaak denken we dat we meer kunnen doen dan wat we uiteindelijk bereiken tegen het einde van de avond. Zeker wanneer je to-do lijst op het werk afhankelijk is van andere mensen, kan het soms gebeuren dat bepaalde dingen langer duren dan eerst gedacht. Niemand ziet graag nog een aantal taken op hun lijstje staan voordat ze naar bed gaan. Gun jezelf dus dat moment van zelfvoldoening door minder in te plannen en je lijst wel degelijk af te krijgen tegen je gewenste deadline! Weet je niet precies hoe je dit moet aanpakken? Gebruik dan het 1-3-5 systeem: plan iedere dag één grote taak, drie middelmatige en vijf kleintjes in! Je zal merken dat je to-do lijst niet langer een berg lijkt die je maar niet kan beklimmen. Merk je dat je de nodige energie niet hebt om op deze manier je lijst af te werken? Probeer dan Omnibionta3 All Day Energy voor een extra boost.

Plan je taken op een slimme manier in







Zorg ervoor dat je minstens één grote of middelmatige taak afmaakt tegen dat het lunchtijd is. Doordat je dit al zo vroeg van je takenlijst kan afhalen, zal je je al stukken beter voelen. Niet alleen dat, zo zal je ook veel gemotiveerder zijn om de rest op tijd af te werken. Je middagmaal telt tevens als je eerste welverdiende pauze, zodat je je namiddag terug vol energie kan beginnen.

Soms is een snel antwoord beter dan een lang antwoord

We kennen het allemaal: dat ene mailtje dat in onze mailbox blijft zitten totdat het een beetje beschamend wordt om er nog een antwoord op te geven. Vaak komen we met eindeloze verontschuldigingen zoals “mijn excuses voor het late antwoord” om dit goed te maken. Maar wist je dat mensen een kort antwoord meer dan ok vinden zolang het maar snel verstuurd wordt? Je feedback hoeft dus niet de lengte van een roman te zijn wanneer je binnen het half uurtje je collega een antwoord bezorgt.

Moet je e-mails gehaast antwoorden? Voeg van de default zin “Sent from my iPhone” toe op het einde van je tekst, zelfs wanneer je achter je computer zit. Zo zullen mensen al wat begripvoller zijn voor je antwoord dat slechts uit 2 zinnen bestaat in plaats van 10. Natuurlijk is dit geen tip voor elke dag, maar toch handig om te onthouden voor een noodsituatie.

Weet wanneer jij het meest productief bent

Iedereen heeft wel zijn eigen momenten wanneer hij of zij het meest productief is! Sommigen krijgen niets meer klaar zodra de kinderen terug zijn van school, anderen weten dat hun dag pas begint na middernacht. Door te weten op welk moment van de dag je vlot en efficiënt werkt, kun je gemakkelijk je schema aanpassen naar deze uren. Zorg ervoor dat deze momenten van de dag zeker vrij zijn zodat je compleet gefocust je ding kan doen. Houd je gsm buiten handbereik zolang je werkt.

Het tegenovergestelde geldt ook! Is 16 uur het moment dat je eventjes in een dipje geraakt? Plan daar dan zeker je pauzes in, of ten minste de kleinste taken die niet echt veel aandacht of denkwerk vergen. Wanneer je last hebt van langdurige periodes van moeheid of een dipje waar je maar niet uit geraakt, kan Omnibionta3 All Day Energy je helpen om terug je energie te vinden. Zo blijf je ten alle tijden productief, en smelten die taken op je lijst als sneeuw voor de zon.

Gebruik deadlines in jouw voordeel

Deadlines hoeven niet altijd stressvol te zijn! Zelfs bij taken die eigenlijk geen deadline hebben, is het soms beter om ze toch eentje te geven. Laat je taken dus niet liggen door ze eindeloos aan de kant te schuiven, maar geef ze altijd een eigen deadline en probeer je er ook aan te houden. Zo zal je merken dat je jezelf dankbaar zal zijn dat je al deze taken allang hebt afgewerkt. Voor dat extra beetje energie om alles aan te kunnen, kan je dankzij Omnibionta3 All Day Energy al dit werk tegemoet komen. Verkwist dus geen eindeloze uren op social media; je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn!

