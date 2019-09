“Veel inspanningen worden geleverd om brexit-akkoord mogelijk te maken”

“Ik heb de indruk dat er de voorbije weken al veel inspanningen geleverd zijn om een brexit-akkoord mogelijk te maken.” Dat zegt premier Charles Michel vandaag in New York, daags nadat hij een ontmoeting gehad heeft met de Britse premier Boris Johnson in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. “Ik hoop dat er tijdens de maand oktober substantiële vooruitgang kan worden geboekt, die dan op 17 oktober op de tafel van de Europese Raad kan komen, de laatste vergadering van de Raad die door Donald Tusk zal voorgezeten worden”, aldus Michel. Op 1 december neemt hij de voorzittershamer over van Tusk.

De gesprekken tussen de Europese en Britse onderhandelaars focussen op de backstop, de door Londen fel bekritiseerde noodoplossing voor de Ierse grenskwestie. Johnson hoopt op een nieuw akkoord dat een ander mechanisme bevat voor het vermijden van een harde grens op het Ierse eiland. Hoe dan ook wil hij het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU leiden.







Volgens premier Michel is het goed mogelijk dat zelfs na een brexit op het einde van volgende maand de relatie tussen de EU en het VK snel opnieuw op de tafel van de Europese Raad komt. De politieke verklaring over de toekomstige relaties moet in feiten worden omgezet, vooral op het vlak van handel. De Europees-Britse handelsrelaties hebben vooral op België een grote impact, aldus Michel.

Zal over enkele weken nog steeds Boris Johnson premier van Groot-Brittannië zijn? “De relatie tussen een eerste minister en het parlement is niet eenvoudig”, zegt Michel, verwijzend naar de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof, dat Johnsons beslissing om het parlement in Londen te schorsen, vandaag annuleerde. “Maar dit is een debat dat in Groot-Brittannië moet gevoerd worden.”

bron: Belga